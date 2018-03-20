Son dakika: Eski yüksek yargı üyesine ikinci kez tahliye

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi

İlk duruşmada tahliye edildikten sonra itiraz üzerine yeniden tutuklanan eski Yargıtay üyesi Doğan, üçüncü duruşmada adli kontrol şartıyla yeniden serbest bırakıldı.

3. KEZ HAKİM KARŞISINDA

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, ilk celse oy çokluğuyla tahliye edildikten sonra itiraz üzerine tekrar tutuklanan eski Yargıtay üyesi İrfan Doğan, üçüncü kez hakim karşısına çıktı.

Doğan, önceki duruşmada hakkında verilen tanık ifadelerine karşı beyanda bulundu.

Eski HSYK üyesi Mustafa Kemal Özçelik'in, Samsun'da birlikte çalıştıklarını söylediğini hatırlatan Doğan, bu kişi ile Samsun'da bulundukları sürenin 8 ay olduğunu, Özçelik'in kente geldiğinde uzunca süre örgüt tarafından aranmadığını anlattığını kaydetti.

Özçelik'in bazı konuları karıştırmış olabileceğini ifade ettiğini de aktaran Doğan, bu konuda da yanılgı içinde olduğunu iddia etti. Eski savcı Ömer Fatih Taze'nin ise 20 yıl önceki olaylardan söz ettiğini belirten Doğan, yakın zamana ilişkin bir beyanda bulunmadığını savundu.

FARKLI SAATLERE AİT SİNYALLER

Örgütün sivil imamlarıyla baz çakışması olması nedeniyle, bu kişilerle görüştüğü suçlamasına da değinen Doğan, sinyallerin farklı saatlere ait olduğunun gelen raporlarla ortaya çıktığını, buna çakışma denemeyeceğini öne sürdü.

Sanık Doğan, ByLock kullanmadığını, doğrudan ya da dolaylı olarak Bank Asya'da hesap açtırmadığını ileri sürerek, ByLock yazışmalarında "İrfan abi" şeklinde söz edilen kişinin kendisi olmadığını iddia etti.

İDDİALARI YALANLADI

Terör örgütüne bağlı kurum ve şirketlerle, dernek ve sendikalarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığına, ByLock kaydı ve Bank Asya hesabının olmadığına ilişkin bilgi ve belgelerin dosyada yer aldığını anlatan Doğan, hakkında hiçbir somut delil bulunmamasına rağmen 610 gündür tutuklu olduğunu savundu. Sanık Doğan, tutuklu bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verilmesini istedi.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla tahliyesini kararlaştırdı.

Sanığa yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir en yakın kolluk birimine imza verme şartı getirildi. Duruşma, 10 Eylül'e bırakıldı.