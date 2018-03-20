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Son dakika... FETÖ Davaları’nda sanıklara ceza yağdı

Son dakika haberi... Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 8 sanığa 3 yıl ila 8 yıl arasında hapis cezaları verildi. 2 sanık hükümle birlikte tutuklanırken, 3 tutuksuz sanık ise beraat etti.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 15:44 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 16:25
Son dakika... FETÖ Davaları’nda sanıklara ceza yağdı

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan 8 sanığa 3 yıl ila 8 yıl arasında hapis cezaları verildi. 2 sanık hükümle birlikte tutuklanırken, 3 tutuksuz sanık ise beraat etti.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde farklı dosyalarda görülen davalarda tutuklu ve tutuksuz sanıklar hazır bulundu. Sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını talep ettiler.

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Mahkeme heyeti, yapılan yargılama sonucu tutuksuz sanıklar Talip A. ile Murat S.'ya 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan ayrı ayrı 8 yıl 9 ay hapis cezası vererek tutuklanmalarına karar verdi. Ayrıca tutuklu sanık Serkan Y.'a 8 yıl 9 ay hapis, Mehmet A.K.'a 7 yıl 6 ay hapis, tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanık Özkan K.'ye 7 yıl 6 ay hapis, yurt dışı yasağı, tutuksuz sanıklar Hürü Ş. ve Pelin Ş.'a ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis, yurt dışı yasağı veren mahkeme, tutuksuz sanık Fatma Ö.'ı etkin pişmanlık hükümlerince 3 yıl 9 ay hapis cezası ile cezalandırdı.

3 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkeme ayrıca tutuksuz sanıklar Önder I., Ayşe A. ve Nimet Ş.'ın delil yetersizliğinden ceza verilmesine yer olmadığına karar vererek, beraatlarına hükmetti.

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Son dakika... FETÖ Davaları’nda sanıklara ceza yağdı
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