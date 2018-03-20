FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenleri "kırmızı bülten"le aranacak

Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlarından tutuksuz yargılanan sanıklar N.A, M.E, R.T, S.E, V.A. ve Z.S. ile avukatları katıldı.

FETÖ/PDY elebaşı Fetulllah Gülen'in yeğenleri olan ve yurt dışına kaçtıkları anlaşılan Ammar ve Selahaddin Gülen'in de bulunduğu diğer sanıklar ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmaya katılan sanıklar, bir önceki celsede verdikleri savunmalarını tekrar ederek iftiraya uğradıklarını ve suçsuz olduklarını savundu.

GÜLEN'İN 2 YEĞENİ HAKKINDA "KIRMIZI BÜLTEN"

Mahkeme heyeti, daha önce haklarında yakalama emri çıkartılan Selahaddin ve Ammar Gülen'in görüldükleri yerde tutuklanmasına karar vererek, sanıklardan Ammar Gülen hakkında da kırmızı bülten çıkartılmasına hükmetti.

Heyet, daha önce hakkında kırmızı bülten çıkartılması kararlaştırılan Fetullah Gülen'in diğer yeğeni Selahaddin Gülen ile Ammar Gülen hakkındaki kırmızı bülten işlemleri için Adalet Bakanlığına yazı yazılmasına karar verdi.

Mağdur S.K'nin sonraki celsede Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden mahkemeye katılması da karara bağlandı.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

- İDDİANAMEDEN

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2007'de 15 yaşındaki S.K'nin farklı tarihlerde cinsel istismara uğradığı ve şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

Sanıklar arasında mağdurun annesinin de bulunması üzerine S.K'nin ikamet ettiği adresten alınarak Nenehatun Kız Yuvası'na yerleştirildiği bildirilen iddianamede, mağdurun, yuvadaki görevlilere aralarında Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah ve oğlu Ammar Gülen'in de olduğu kişilerce cinsel istismara uğradığını söylediği kaydediliyor.

İddianamede, 9 sanığın yargılama sonucu beraat ettiği, aralarında Seyfullah ve oğlu Selahaddin Gülen'in de bulunduğu 31 şüpheli ile farklı bir soruşturmada 32 kişi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği anlatılarak, soruşturmanın FETÖ/PDY üyesi emniyet mensuplarınca kapatıldığı iddiaları üzerine 16 sanık hakkındaki yargılamanın ayrı bir davada sürdüğü aktarıldı.

Fetullah Gülen'in yeğenleri Ammar ve Selahaddin Gülen'in de olduğu bu davanın 12 sanığının "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 6 yıldan 21 yıla, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 24 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.