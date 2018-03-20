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Feto’nun tedavisi için Kök Hücre Merkezi

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YÜKSEL TEMEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018
FETÖ'nün Akıncı Üssü'nde yakalanan sivil imamlarından Kemal Batmaz'ın ağabeyi eski Erciyes Üniversitesi tarih bölümü profesörü Şakir Batmaz hakkında dava açıldı. Şakir Batmaz'ın, kardeşi Kemal Batmaz sayesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda örgütsel faaliyet yürüttüğü belirtildi. Şüpheli Batmaz'ın firari Tuncay Delibaşı ile birlikte Erciyes Üniversitesi'ndeki "Gen-Kök" Hücre Tedavi Merkezi'nde örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i tedavi etmeye çalıştıkları kaydedildi. Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede Şakir Batmaz için 22 buçuk yıla kadar hapis cezası istendi
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Feto’nun tedavisi için Kök Hücre Merkezi
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