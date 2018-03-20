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Gaziantep’te Afrin Kurtuluş Kongresi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018
Afrin'in geleceğini belirlemek için "Afrin Kurtuluş Kongresi" adıyla Gaziantep'te özel bir toplantı yapıldı. Kentteki bir otelde basına kapalı gerçekleşen kongreye, terör örgütü YPG/ PKK'nın zulmünden kaçan Kürt, Arap, Alevi ve Ezidi 100'e yakın Afrinli katıldı. Kongre Sözcüsü Afrinli Kürt muhalif Hasan Şindi, kongrenin, Afrin'i yeniden inşa etmek ve halkın köylerine dönmesini sağlamak için toplandığını söyleyerek 30 kişilik yerel meclis olarak aldığımız kararları uygulayacağız" şeklinde konuştu.
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Gaziantep’te Afrin Kurtuluş Kongresi
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