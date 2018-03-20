Hepsine müebbet

BUGÜN NELER OLDU

Ankara14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasının, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde yapılan dünkü duruşmasında Savcı Mustafa Manga, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, aralarında Halisdemir'i şehit eden darbeciler Fatih Şahin ve Mihrali Atmaca'nın başında bulunduğu 18 darbecinin ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti. Mütalaada, Şahin ile Atmaca'nın, Halisdemir'i şehit etmelerinden dolayı ayrıca birer kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmeleri istendi.18 Mart Çanakkale Zaferi'nin hemen ertesi günü açıklanan mütalaada, Halisdemir'in Semih Terzi'yi vurması, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale'deki düşman kuvvetleri üzerinde yarattığı etkiye benzetilerek, şu ifadelere yer verildi: "Şehit Ömer Halisdemir'in sözde darbe emirleri kapsamında ataması yapılan Semih Terzi'yi karargaha ulaşmadan öldürmesiyle Türkiye'nin yangın yerine dönmesini, bir anlamda darbeye karşı verilen savaşta, Çanakkale Savaşı kahramanı Seyit Onbaşı'nın düşman kuvvetlerinin birleşik filosunun en büyük gemisi olan Queen Elizabeth'i batırarak savaşın seyrini değiştirmesi dolayısıyla düşman donanmasının çöküş yaşaması gibi bir etki doğurmuştur. Tüm Türk halkının şehit Halis-demir'e minnet borcu olduğu tartışmasız bir gerçektir." Mütalaada sanıkların dile getirdiği, "Orası evimizdi. Evimize gitmemiz doğaldır" savunmasına karşı, "Bir insan evine ağzına mermi sürülmüş silah ile girmez. Bu çatışmayı göze aldıkları ile açıklanabilir" denildi