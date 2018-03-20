Son dakika: Kocaeli'de FETÖ/PDY operasyonu! 4 kişi adliyeye getirildi

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma doğrultusunda, örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları ve örgütle bağlantılı kurumlarda yönetici veya üye oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden, FETÖ ile ilişkili olduğu için KHK ile kapatılan dernek yöneticisi ve üyesi Ö.A, V.Ş, C.A. ve A.G, adliyeye getirildi.

Bu arada aynı dosya kapsamında daha önce adliyeye sevk edilen şüpheli E.G'nin, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Gözaltındaki 8 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma doğrultusunda, örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandıkları iddia edilen 8 şüpheli ve örgütle bağlantılı derneklerde yönetici veya üye olduğu değerlendirilen 5 kişi hakkında yakalama kararı verilmişti. Şüpheliler, 16 Mart'ta düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.