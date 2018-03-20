Milli voleybolcu Aslan Ekşi'ye 30 gün hapis!

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davaya göre, Beşiktaş Arnavutköy Muallim Naci Caddesi'nde 17 Kasım 2016 tarihinde saat 03.30'da yapılan rutin kontrolde voleybolcu Arslan Ekşi'nin kullandığı plakalı araç, trafik polisleri tarafından durduruldu.

Alkol ölçümde milli voleybolcunun 1.41 promil alkollü olduğu tespit edildi. Hakkında idari para cezası uygulanan Arslan Ekşi, ifadesinin alınması için Arnavutköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Arslan Ekşi'nin ehliyetine 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre 6 ay süreyle el konuldu.

DURUŞMALARA KATILMADI

İddianamede Arslan Ekşi'nin TCK'nun 179/3 maddesi gereği alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altında iken araç kullanma suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde bir yıldır görülen davanın ikinci duruşmasında tutuksuz sanık Arslan Ekşi hakkında mahkemeye zorla getirilme kararı çıktı.

Zorla getirilme kararına rağmen Arslan Ekşi üçüncü duruşmaya da katılmadı. Mahkeme hakimi, şüphelinin zorla getirilme kararına cevap verilmediğini belirtti.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Arslan Ekşi'nin avukatı, "Müvekkilim milli voleybolcudur. Rusya'da bir takımda oynamaktadır. Bu nedenle gelememiştir" dedi. Mahkeme de adına çıkartılan davetiyeye, SMS ve zorla getirilme kararından bir sonuç alınamayan ve ulaşılabilir başka bir adresi de olmayan Arslan Ekşi'nin sorgusunun alınması amacıyla CMK'nun 199. maddesi uyarınca hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

HAPİS ÇIKTI

Karardan birkaç gün sonra İstanbul'a dönen Arslan Ekşi, havaalanında polisler tarafından gözaltına alınarak, hakim karşısına çıkarıldı. İfadesine başvurulan Ekşi, "Olay günü yemekte alkol almıştım.

Alkollü şekilde aracı kullandım. Sürücü belgeme el konuldu. Yaptığım doğru değildi. Pişmanım" dedi. Hakim, Ekşi'nin ifadesi sonrası görülen duruşmada hakim karar verdi.

Ekşi, "Alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altında iken araç kullanma" suçundan 30 gün para cezasına çarptırılırken, Ekşi'nin ifadesi ve gösterdiği pişmanlık neticesinde ceza 25 güne indirilip, 500 TL adli para cezasına çevrildi. Ekşi'nin cezası ertelenerek, 5 yıl boyunca denetim altında tutulacak.