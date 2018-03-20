O yalan habere açıklama geldi

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Suriyelilerin telefon faturaların da biz ödeyeceğiz" başlığı ile haberler yer aldığına dikkat çekilerek, "Göç İdaresi Genel Müdürlüğümüzün yaptığı telefon arama kartı alımı ihalesi maksatlı olarak çarpıtılarak, kamuoyuna asılsız ve gerçek dışı bilgilerle servis edilmektedir" denildi.

"AMAÇ; SINIRDIŞI İŞLEMLERİNİN HIZLANMASIDIR"

Söz konusu ihalenin, ülkelerindeki şiddet ve savaş ortamından kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli misafirler için değil, Geri Gönderme Merkezlerindeki sınır dışı edilmek üzere tutulan ve kendi maddi imkanlarıyla iletişimini sağlayamayan sınırlı sayıdaki yabancıları kapsadığı vurgulanarak, "Amaç bu kişilerin kendi konsoloslukları ve ülke makamlarıyla belge temini için görüşmelerinin sağlanarak haklarında yapılan sınır dışı etme işlemlerinin hızlanmasını sağlamaktır.

Ayrıca haberde iddia edildiği gibi telefon kart alımı ihale bedeli milli bütçeden değil, AB hibe fonundan karşılanmıştır" ifadesi kullanıldı.