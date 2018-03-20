Özgürlük mutluluk gözyaşı ve dua

DUAMIZ

BUGÜN NELER OLDU

Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü YPG/ PKK işgalinden kurtarılan Afrin'deki siviller özgürlüklerine kavuşmanın sevincini yaşıyor. İşte sevinç gözyaşlarıyla anlattıkları:Teröristler oğlumu zorla silah altına almaya çalıştı. Uzun süredir teröristlerin bölgeden gitmesi için dua ediyorum. Türkiye'ye sevgilerimizi gönderiyoruz. Hep sizi bekledik. İnşallah 4 yıldır görmediğim evladıma da kavuşurum. Nasıl mutluyuz, nasıl heyecanlıyız anlatamam.Terör örgütü insanların arazilerine el koydu. Türkiye bizi terör belasından kurtardı. Duamız kabul oldu. Arap ve Kürt kardeşlerimiz evlerine dönsün. Teröristler, fare ve köpek gibi kaçtılar.Onlardan çok korktuğumuz için bodrum katında saklandık. Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'ndan Allah razı olsun.Türk askeri geldi ve insanların umudu oldu.Erdoğan sayesinde güzel bir güne uyandık.Teröristler bizi canlı kalkan yapıp etrafımızı mayınladı. 3 gün aç susuz bırakıldık. AA