Özgürlük mutluluk gözyaşı ve dua

Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütü YPG/ PKK işgalinden kurtarılan Afrin'deki siviller özgürlüklerine kavuşmanın sevincini yaşıyor. İşte sevinç gözyaşlarıyla anlattıkları: 'HEP SİZİ BEKLEDİK' Kürt kökenli Zahide Muhammed:
Teröristler oğlumu zorla silah altına almaya çalıştı. Uzun süredir teröristlerin bölgeden gitmesi için dua ediyorum. Türkiye'ye sevgilerimizi gönderiyoruz. Hep sizi bekledik. İnşallah 4 yıldır görmediğim evladıma da kavuşurum. Nasıl mutluyuz, nasıl heyecanlıyız anlatamam. 'DUAMIZ KABUL OLDU' Arap Kökenli Haci el- Arne:
Terör örgütü insanların arazilerine el koydu. Türkiye bizi terör belasından kurtardı. Duamız kabul oldu. Arap ve Kürt kardeşlerimiz evlerine dönsün. Teröristler, fare ve köpek gibi kaçtılar. 'TÜRK ASKERİ UMUDU MUZ' Heysem Alo:
Onlardan çok korktuğumuz için bodrum katında saklandık. Türkiye ve Özgür Suriye Ordusu'ndan Allah razı olsun. Ranya Muhammed:
Türk askeri geldi ve insanların umudu oldu. İbrahim Abdullah:
Erdoğan sayesinde güzel bir güne uyandık. Ebu Ahmed:
Teröristler bizi canlı kalkan yapıp etrafımızı mayınladı. 3 gün aç susuz bırakıldık. AA