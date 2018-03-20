Şehit binbaşıdan duygulandıran vasiyet

BUGÜN NELER OLDU

Afrin'de şehit düşen ve Eskişehir'de önceki gün son yolculuğuna uğurlanan Piyade Binbaşı Mithat Dunca'nın 1 ay önce yakın arkadaşına gönderdiği vasiyeti, okuyanları duygulandırdı. Vasiyetinde, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalsın diye can verdiğinin bilinmesini talep eden Dunca'nın, eşi ve kızıyla birlikte yaptıkları tatil planlarını şehit düşmesi halinde ertelememelerini istedi. Şehit olması sebebiyle verilecek tazminatın bir kısmıyla annesi ile babasının hacca gönderilmesini de vasiyet eden şehit binbaşı, Spor Toto Süper Lig'e çıkmaları halinde Eskişehirsporlu futbolcuların mezarını ziyaret etmesi arzusunu da ifade etti.