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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki!

Son Dakika Haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. ABD'li sözcünün "Afrin'deki gelişmelerden kaygılıyız" sözlerine tepki gösteren Erdoğan, "Amerika'dan sözcü açıklama yapıyor, "Afrin'de kaygılıyız" diyor. Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimiz zaman neredeydiniz? "Terör örgütlerini temizleyelim" dediğimiz zaman neredeydiniz? PYD'sini de, YPG'sini de bizim Mehmetçiğimiz, ÖSO nasıl halletti işte ortada" dedi.

Giriş Tarihi: 20.3.2018 12:01 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 12:20
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki!

AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li sözcünün Afrin harekatına ilişkin sözlerine sert tepki gösterdi.

"BİZ KAYGILARIMIZI SİZLERE İLETTİĞİMİZ ZAMAN NEREDEYDİNİZ?"

18 Mart'ta Afrin'in tamamen temizlendiğinin müjdesini milletimizle paylaştık. Buraya girerken etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3647'ye yükseldi. Amerika'dan sözcü açıklama yapıyor, "Afrin'de kaygılıyız" diyor. Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimiz zaman neredeydiniz? "Terör örgütlerini temizleyelim" dediğimiz zaman neredeydiniz? PYD'sini de, YPG'sini de bizim Mehmetçiğimiz, ÖSO nasıl halletti işte ortada.

"BİZİMLE STRATEJİK ORTAKSAN BİZİMLE BİRLİKTE YÜRÜYECEKSİNİZ"

"Türkiye stratejik ortağımız" diyeceksiniz, sonra teröristlerle iş birliği yapacaksınız. Bizimle stratejik ortaksan bizimle birlikte yürüyeceksiniz. Öyle bir aldatmaca ki, 5 bin tır buraya silah soktunuz. O açılan tüneller, tünellerin içindeki silah mühimmat depoları, silah mühimmat evleri. Bunların hepsini yıkıyoruz. Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Bütün mühimmat da yavaş yavaş bizim elimize geçiyor geçecek.

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki!
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