Son dakika... Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen ve tutuklanan yüksek yargı üyelerinin yargılanmasına devam edildi

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi Ahmet Taşkın, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Taşkın ile avukatları ve yakınları katıldı.

SIKI BİR DİSİPLİNLE HAREKET EDİLMİŞ

Duruşmada, Taşkın hakkındaki iddianamenin özeti okundu. İddianamede sanığın, örgüt liderinin talimatıyla Yargıtay'a seçilmesine karar verilen isimler arasında yer aldığı, örgüt hiyerarşisine dahil olduğu, örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtildi.

Savunma için söz verilen Taşkın, 1995'te Seyfi Oktay'ın Adalet Bakanlığı yaptığı dönemde hakimlik sınavını kazandığını anlattı. Daha sonra Ali Suat Ertosun'un daveti ve dönemin Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün oluruyla Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne geçtiğini belirten Taşkın, buradan ayrılmak istediğinde ise izin verilmediğini savundu.

"BURAYA YETKİLİ OLARAK GELMEDİM"

Sonraki dönemde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Ahmet Hamsici'nin başkanlık yaptığı dönemde Adalet Akademisi Başkanlığı'na geçtiğini dile getiren Taşkın, buraya yetkili olarak gelmediğini iddia etti.

Yargıtaya seçilme sürecine ilişkin de savunma yapan Taşkın, "Yargıtay üyesi olmuşum, hay olmaz olaydım. Birisi haberim olmadan bir şey yapınca bu nasıl benim hareketim sayılıyor." dedi.

HTS kayıtlarına değinen Taşkın, yaptığı görüşmelerden bazılarının ayıklandığını ve dosyaya sadece FETÖ'cülerle görüşmüş gibi yansıdığını savundu.

Baz kayıtlarının dosyaya konulmasının da üzücü olduğunu söyleyen Taşkın, baz sinyallerinin geniş bir alanı kapsadığını, herkesin haberi olmadan tanımadığı pek çok kişiyle aynı yerden baz sinyali verebileceğini öne sürdü.

Taşkın, örgütle iltisakı nedeniyle kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nden kendisine gelen mesajların hiçbirine yanlışlıkla dahi olsa karşılık vermediğini, derneğe yardım etmediğini söyledi.

HAKKINDAKİ İDDİALARI İNKAR ETTİ

Sanık Taşkın, "Hak ediyorsak Allah belamızı versin. Hainsek, hain olalım. Ama bir tane somut delil olsun. Bir tane delil bulup suratıma çalın ki ben de 'Oh hak ettin Ahmet, Allah belanı versin.' diyeyim. Benim bütün hayatım devletin saygınlığını korumakla geçti." savunmasını yaptı.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık hakkında ifade veren eski HSYK üyesi İbrahim Okur, eski HSYK Başkanvekili Ahmet Hamsici, ile Ankara İdare Mahkemesi Başkanı Abdullah Şahin ve eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem'in tanık olarak dinlenmesi, duruşmanın 10 Temmuz'a bırakılması kararlaştırıldı.