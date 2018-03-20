Son dakika: İstanbul Emniyeti’nden dev operasyon: 1 ton 100 kilo uyuşturucu yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Arnavutluk ülkesinden Türkiye'ye uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan ve Arnavutluk uyruklu M.K. isimli şahsın liderliğindeki bir suç örgütünün Muğla'dan İstanbul'a skunk uyuşturucu maddesi getireceği yönünde ihbarı aldı. Ekiplerce şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Muğla Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Muğla ili Bodrum ve Milas ilçelerinde gerçekleştirilen ortak operasyon kapsamında toplam 1 ton 100 kilo skunk maddesi ele geçirildi. 4'ü Arnavutluk vatandaşı olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.