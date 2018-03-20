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Son dakika... İstanbul’da PKK üyesi 16 şüpheli gözaltında

Son dakika haberi... İstanbul'da, terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda örgütün gençlik kanadına mensup 16 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 09:11 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 09:13
Son dakika... İstanbul’da PKK üyesi 16 şüpheli gözaltında

Emniyetten alınan bilgilere göre, İstanbul terörle mücadele şube ekipleri, yaklaşan 21 Mart Nevruz Kutlamalarında eylem hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütüne mensup hücre üyelerine yönelik operasyon düzenledi. 8 ayrı ilçede 19 adrese baskın düzenleyen terör polisi, PKK/KCK'nın ideolojik tabanında 'Gençlik Kolu' olarak gösterilen DGH saflarında eylem yapan 16 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki terörle mücadele şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Son dakika... İstanbul’da PKK üyesi 16 şüpheli gözaltında
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