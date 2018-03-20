Son dakika... Van'da terör operasyonu

Van'da düzenlenen terör operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın şehir ve mahalle yapılanmalarına yönelik "Şehit Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Fikret Öncel" operasyonu düzenlendiği belirtildi.

Erciş, Muradiye ve Çaldıran ilçesinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 19 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyonda ayrıca 4 av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, fotoğraf makinası, kart okuyucu, 10 cep telefonu, 12 CD/DVD, 4 hafıza kartı, taşınabilir bellek, 6 video kasedi ile çok miktarda örgütsel doküman ve örgütün propagandasına yönelik eşya ele geçirilmiştir."

Açıklamada, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğü vurgulandı.