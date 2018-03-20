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Son dakika... Takviye amaçlı gönderilen askerler Hatay'a ulaştı

Son dakika haberi... Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen, jandarma özel harekat ekipleri ve komandolar Hatay'a ulaştı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 20.3.2018 16:12 Güncelleme Tarihi: 20.3.2018 16:20
Son dakika... Takviye amaçlı gönderilen askerler Hatay'a ulaştı

ASKERLER ÇEŞİTLİ KENTLERDEN GELDİ

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Türkiye'deki çeşitli kentlerden gönderilen, aralarında jandarma özel harekat ekipleri ve komandoların da bulunduğu güvenlik güçleri, Hatay'ın Hassa ilçesine geldi.

Jandarma özel harekat ekipleri ve komandolar güvenlik önlemleri altında sınır birliklere sevk edildi.

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Son dakika... Takviye amaçlı gönderilen askerler Hatay'a ulaştı
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