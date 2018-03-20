Türkiye’ye söz söylemeye hakları yok

BUGÜN NELER OLDU

Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım şu değerlendirmeleri yaptı:Bu harekât süresince kahraman Mehmetçiklerimiz, ÖSO mensupları, sivillerin zarar görmemesi için azami derecede dikkat göstermişlerdir. Bugüne kadar bu hassasiyetimizi cümle âleme en iyi şekilde gösterdik.Terör örgütlerinin yalanlarıyla, iftiralarıyla alçakça yaptığı propagandalarla Türkiye'yi suçlamanın akılla izanla izahı yok. Bölgede terör örgütlerini silahlandıranların, bu örgütleri cesaretlendirenlerin bu konuda Türkiye'ye söz söyleme hakkı da yok. Kahraman Mehmetçik ve ÖSO mensupları, Afrin'i ve çevresini tüm terör unsurlarından temizlemiştir, olay bu kadar açık ve nettir. Her terör tehdidi, tamamen ortadan kaldırılıncaya kadar bizim bu bölgedeki mücadelemiz, kim ne derse desin devam edecek.Başbakan Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Türkiye-Azerbaycan Şehit Çocukları Kucaklaşıyor Projesi kapsamında Azerbaycan heyetini kabul etti. Yıldırım, "Şehitlerimizin emanetlerine gözümüz gibi bakma mükellefiyetimiz var" dedi. Yıldırım, Azerbaycan sokaklarında insanların "Biz de Afrin'e gelmek istiyoruz" dediklerini aktardı.