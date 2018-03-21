Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Ankesörlü telefondan örgütsel talimat verme soruşturması

Ankesörlü telefondan örgütsel talimat verme soruşturması

'de yönetici konumundaki bazı kişilerin ankesörlü telefondan örgüt üyelerini arayarak talimat verdiklerinin belirlenmesi üzerine merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 54 askerden 18'i tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 17:47 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 17:49
Ankesörlü telefondan örgütsel talimat verme soruşturması

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yönetici konumundaki bazı kişilerin ankesörlü telefondan örgüt üyelerini arayarak talimat verdiklerinin belirlenmesi üzerine merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 54 askerden 18'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada örgütte yönetici konumunda bulunan bazı şüphelilerin, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan şüphelileri büfe, market veya umuma açık ankesörlü telefon hatlarından arayarak "örgütsel" talimatlar verdiğinin tespit edilmesi üzerine 7 Mart'ta Diyarbakır, Ankara, Aydın, Konya, , Mardin, Batman, Osmaniye, ve 'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheli askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklandı, 36'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Ankesörlü telefondan örgütsel talimat verme soruşturması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN