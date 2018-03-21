Ankesörlü telefondan örgütsel talimat verme soruşturması

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yönetici konumundaki bazı kişilerin ankesörlü telefondan örgüt üyelerini arayarak talimat verdiklerinin belirlenmesi üzerine Diyarbakır merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 54 askerden 18'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturmada örgütte yönetici konumunda bulunan bazı şüphelilerin, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan şüphelileri büfe, market veya umuma açık ankesörlü telefon hatlarından arayarak "örgütsel" talimatlar verdiğinin tespit edilmesi üzerine 7 Mart'ta Diyarbakır, Ankara, Aydın, Konya, Eskişehir, Mardin, Batman, Osmaniye, Kütahya ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 54 şüpheli askerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 18'i tutuklandı, 36'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.