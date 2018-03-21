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'su 'ın 'dan kaçtığı iddia ediliyor

hükümetine ilettiği iade talebi tarafından incelemeye alındı. İadesi için çalışmalar devam ederken, 'su 'ın yaşamı deşifre olduğu için Uruguay'ı terk ettiği iddia ediliyor.

Giriş Tarihi: 21.3.2018 22:47 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 22:59
Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan kaçtığı iddia ediliyor

İzleyeceğiniz görüntülerde sokaklarında yapan kişi, her yerde aranan 'ın kurucusu . Mehmet Aydın'ın hayatına dair ayrıntıları Uruguay basını ortaya çıkardı. Son model marka spor arabası, deniz kenarındaki yalısı ve milyon dolarlık yatıyla rahat bir hayat sürdüğü söyleniyor. hükümetine ilettiği iade talebi Uruguay tarafından incelemeye alındı. İadesi için çalışmalar devam ederken, Çiftlik Bank 'su Mehmet Aydın'ın lüks yaşamı deşifre olduğu için Uruguay'ı terk ettiği iddia ediliyor.

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan kaçtığı iddia ediliyor

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mehmet Aydın için çıkarıldığını ve iadesinin istendiğini açıklamıştı.

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Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan kaçtığı iddia ediliyor
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