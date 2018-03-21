İzleyeceğiniz görüntülerde Uruguay sokaklarında drift yapan kişi, her yerde aranan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın. Mehmet Aydın'ın lüks hayatına dair ayrıntıları Uruguay basını ortaya çıkardı. Son model Ferrari marka spor arabası, deniz kenarındaki yalısı ve milyon dolarlık yatıyla rahat bir hayat sürdüğü söyleniyor. Türkiye Uruguay hükümetine ilettiği iade talebi Uruguay tarafından incelemeye alındı. İadesi için çalışmalar devam ederken, Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın lüks yaşamı deşifre olduğu için Uruguay'ı terk ettiği iddia ediliyor.

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan kaçtığı iddia ediliyor

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mehmet Aydın için kırmızı bülten çıkarıldığını ve iadesinin istendiğini açıklamıştı.

