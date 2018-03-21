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sanığı eski öğretmene hapis cezası

'da "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanan sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti. davasında yargılanan eski öğretmenin kullanıcısı olması, 'daki hesap hareketliliği ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 16:23 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 16:24
FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) ilişkin davada yargılanan eski öğretmen 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Hamza Akan'ın avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın kullanıcısı olması, 'daki hesap hareketliliği ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutuklanması için yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.

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FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası
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