FETÖ sanığı eski öğretmene hapis cezası

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan eski öğretmen 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz yargılanan Hamza Akan'ın avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın ByLock kullanıcısı olması, Bank Asya'daki hesap hareketliliği ve kuvvetli delil durumu dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutuklanması için yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.