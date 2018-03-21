FETÖ’nün Astsubay yapılanmasında 16 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığının talimatının ardından İstanbul Terörle Mücadele Ekipleri 15 Deniz Astsubay ve bunların yöneticisi konumundaki bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şüphelinin ise yakalama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan gözaltına kararı verilen şüphelilerin, Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın koruma ekibindeyken geçtiğimiz günlerde gözaltına alınarak tutuklanan Astsubay Rıza Asal ile irtibata geçtiklerinin tespit edildiği öğrenildi.

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