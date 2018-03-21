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FETÖ’nün Astsubay yapılanmasında 16 gözaltı kararı

FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay yapılanması soruşturmasında 15 Deniz Astsubayı ve bunların yöneticisi konumundaki bir şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen şüphelilerin, Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal’ın koruma ekibindeyken tutuklanan Astsubay Rıza Asal ile irtibatlı oldukları öğrenildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 12:40 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 12:48
FETÖ’nün Astsubay yapılanmasında 16 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Başsavcılığının talimatının ardından İstanbul Terörle Mücadele Ekipleri 15 Deniz Astsubay ve bunların yöneticisi konumundaki bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şüphelinin ise yakalama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan gözaltına kararı verilen şüphelilerin, Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın koruma ekibindeyken geçtiğimiz günlerde gözaltına alınarak tutuklanan Astsubay Rıza Asal ile irtibata geçtiklerinin tespit edildiği öğrenildi.

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FETÖ’nün Astsubay yapılanmasında 16 gözaltı kararı
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