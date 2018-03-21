FETÖ’nün hırsız polisi yakayı ele verdi

FETÖ soruşturmasında açığa alındıktan sonra, yeniden başvuru ile geri dönen polis memuru Selahattin D., görevlendirildiği Şırnak Beytüşşebap Mal Müdürlüğü'nde 639 milyon lirayı zimmetine geçirmek üzere Beytüşşebap İlçe Emniyet Müdürlüğü adına açılan başka hesaba aktarmak istedi. Şüpheli, banka görevlisinin şüphelenmesi sonrası kaçtıktan sonra yakalandı. Yurt genelinde, farklı illerde düzenlenen operasyonlarda ise 172 şüpheli gözaltına alındı, 65 şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de 37'si muvazzaf, 2'si okullardan ilişiği kesilmiş, 2'si ihraç, 2'si emekli 38'i ise daha önce FETÖ'den işlem yapılmış 85 asker hakkında gözaltı kararı verildi. 32 kişi de farklı operasyonlarla gözaltına alındı.

Kırklareli'nde TSK'dan ihraç edilen 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bekir Koçak'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 1 sanık da 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Manisa'da 13 rütbeli asker, Adıyaman'da da bir şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'de tümü asker 11, Aydın'da 2 mahrem imam tutuklandı.

Muş'ta 23 asker, Tokat'ta 2 şüpheli gözaltına alındı. Erzincan'da 5 asker tutuklandı.

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