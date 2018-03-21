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Başkanı Akar Irak sınırında

Son dakika haberi: Başkanı , beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte 'nin ilçesine bağlı Derecik beldesindeki birlikleri ziyaret etti.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 17:16
Genelkurmay Başkanı Akar Irak sınırında

Başkanı , beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte 'nin ilçesine bağlı Derecik beldesindeki birlikleri ziyaret etti.

İNCELEMELERDE BULUNDU

Öğle saatlerinde beraberindeki kuvvet komutanlarıyla birlikte Derecik beldesindeki 34'üncü Hudut Alay Komutanlığı'nı ziyaret edip, öğle yemeğini buradaki askerlerle yiyen Orgeneral Akar, daha sonra sınırın sıfır noktasındaki askeri üs bölgelerinde incelemelerde bulundu. Akar, buradaki incelemelerinin ardından helikopterle bölgeden ayrıldı.

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Genelkurmay Başkanı Akar Irak sınırında
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