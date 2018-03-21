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'deki "ta kumpas" davası

Son dakika haberi: mensuplarının 'deki "" soruşturmasında sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 92 sanığın yargılanmasına devam edildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 17:38
İzmir'deki askeri casuslukta kumpas davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) mensuplarının 'deki "" soruşturmasında sahte delil üreterek kumpas kurdukları iddiasına ilişkin 36'sı tutuklu 92 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile müşteki Coşkun Başbuğ katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) kayda alınan duruşmada savunma yapan tutuklu sanık eski Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele büro amiri Yusuf Usşen, 2015'in kasım ayından beri tutuklu olduğunu belirterek, basın ve sosyal medyada hedef gösterildiklerini iddia etti.

SANIKLARIN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ

Askeri casusluk soruşturmasında ele geçirilen materyaller üzerinde oynama yapıldığına ilişkin suçlamayı reddeden Usşen, buna ilişkin bilirkişi heyeti raporunun da savunmasını desteklediğini ileri sürdü.Şüphelilerin ev ve iş yeri aramalarında kullanılan kamera görüntülerinin iyi irdelenmemesi sonucu soruşturmayı yürüten savcının etki altında bırakıldığını öne süren Usşen, gerçeğin ortaya çıkacağı umudunu taşıdığını dile getirdi.

Evrakta sahtecilik veya usulsüz bir işlem yapmadığını da savunan Usşen, "Görev yaptığım sırada uygulanan kanunlar neyse şimdi de aynı kanunlar uygulanıyor. Suç işlemedim. Var olanla ilgili işlem yaptım, uydurma şeyler yapmadım. Kanunun emrettiğini yerine getirdim. Hiçbir polis, komiser, amir ya da emniyet müdürü kafasına göre iş yapamaz." dedi.

TAHLİYE TALEBİ İSTEDİ

FETÖ üyesi olduğuna ilişkin herhangi bir delilin olmadığını öne süren Usşen, örgütün kriptolu haberleşme programı ""u kullanmadığını iddia ederek nde bulundu.

Tutuklu sanık Yasin Çakmak ise iddianamede kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini, ByLock programını kullanmadığını beyan ederek tutuksuz yargılanmak istediğini belirtti.Mahkeme heyeti, duruşmaya 23 Mart Cuma devam edilmesini kararlaştırdı.

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İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası
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