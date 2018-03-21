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Kesin şunu artık yeter!

“Türkiye Afrin’e girmesin” korosunun sözcülerinden CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz bu kez Münbiç konusunda sahneye çıktı. Afrin harekatında olduğu gibi Münbiç konusunda da TSK’nın moral ve motivasyonunu bozmaya yönelik açıklamalar yapan CHP’li Öztürk Yılmaz hakkında Sabah yazarı Salih Tuna’dan sert bir yazı geldi.

Giriş Tarihi: 21.3.2018 09:50 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 09:53
Kesin şunu artık yeter!

SALİH TUNA'NIN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

CHP'nin konsolostan bozma Genel Başkan Yardımcısı nam-ı diğer "Muhasebeci Kenan" bu sefer de Münbiç konusunda uyarmış.
Uyarmasa ne yapardık!
ABD'nin PKK'dan şappadak vazgeçeceğini, Afrin'den kaçan PKK uzantısı örgütün Münbiç'e yığınak yaptığını asla bilemezdik.
TSK da ne taktik ne stratejik çalışma yapar, öyle cumburlop Münbiç'e dalardı.
Haliyle, perişan olurduk!


İyi ki "Muhasebeci Kenan" var, kıymetini bilelim. Hatta mümkünse alnından öpelim.
Daha evvel de Afrin konusunda uyarılarda bulunmuştu.
TSK ile birlikte savaşan Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) DEAŞ'la bir tutmasına ramak kalmıştı hani.
Şu hale bakın...
"Kara ordumuz" diyerek malum terör örgütünü binlerce TIR silahla donatıp Mehmetçiğin karşısına diken ABD'ye tek laf etme, müstevlilerin mahut taşeronlarına karşı Mehmetçikle omuz omuza savaşanlara karşı demediğini bırakma!

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