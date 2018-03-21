Kızılay’dan yardım eli

Afrin merkezinde kontrolün sağlanmasının ardından Türkiye, bölge halkının hayatının normale dönmesi için kolları sıvadı. Türk Kızılayı binlerce gıda kolisi, sağlık paketi ve sıcak yemeği bölge halkına ulaştırdı. Türk Kızılayı bundan sonraki süreçte ise yardım konvoyu oluşturarak sivil halkın ihtiyaçlarının düzenli bir şekilde karşılanmasını sağlayacak. Türk Kızılayı Başkanı Kerem Kınık da, Afrin'de önceliğin halkın evlerine dönmesini sağlamak olduğunu vurgulayarak, "Orta ve uzun vadede insani yardımları sağlamak için planlamalara başladık. Bunun yanı sıra okul, elektrik, sağlık ihtiyaçlarının düzenli şekilde karşılanması için de çalışacağız" dedi.

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