Kocaeli'deki FETÖ/PDY davasında karar

Kocaeli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik dava kapsamında yargılanan sanığa, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Kocaeli Güvenlik Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık Ali Çavdar ve avukatı Murat Altun katıldı.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ OLMAK" SUÇUNDAN CEZALANDIRILMASINA KARAR VERİLMESİNİ TALEP EDİLDİ

Savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Çavdar, daha önce görev yaptığı iki tanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmesi için kendisine iftira attıklarını öne sürdü.

Tanıkların, 2013'ten önce örgütün sohbetlerine katıldığı yönündeki iddialarını kabul etmeyen sanık Çavdar, "Tanıklar, kendilerini kurtarabilmek için bana iftira atmışlar. Zaten geçmişte de husumetimiz vardı. Sohbet toplantılarına katıldığım iddia ediliyor ama somut delik yok. Tamamen duyuma dayalı bir iddia. Suçlamaları kabul etmiyorum." şeklinde konuştu.

Dosyada, hakkında ByLock ve FETÖ ile ilgili başka bir suçlamanın olmadığını ifade eden Çavdar, "20 yıldır polis amiri olarak çalıştım. Bugüne kadar görevimi en iyi şekilde yaptım. Hiçbir illegal yapılanmanın içinde olmadım. Beraatımı talep ediyorum". dedi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, dosya kapsamındaki deliller ve yapılan yargılamaya göre sanığın "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini talep etti.

Sanık avukatı Murat Altun ise savcının mütalaasına katılmadıklarını belirterek, müvekkili hakkında FETÖ üyeliği suçlamasına yönelik dosyada somut delillerin bulunmadığını, sadece tanıkların ifadelerinde sohbetlere katıldığı yönünde görgüye dayalı olmayan, duyumlara göre verilen ifadelerinin olduğunu ileri sürdü.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

SAVCIDAN MÜTALAA

Aynı mahkemedeki diğer duruşmaya örgütün ildeki üst düzey "emniyet imamları" arasında yer aldığı iddia edilen, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla yargılanan, KHK ile ihraç edilen eski öğretmen tutuklu sanık Bayram Doğan ve avukatı Abdullah Serdar Önür katıldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanık hakkında her ne kadar "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Darbeye teşebbüs etme" suçlarından cezalandırılması talebiyle dava açılmışsa da dosya kapsamındaki deliller ve yapılan yargılamaya göre sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edildiğinden, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına karar verilmesini talep etti.

Söz verilen sanık Bayram, savcının mütalaasına katılmadığını belirterek, "Mütalaada belirtilen hususlarda tanıklar mahkeme huzurunda aksi yönde beyanda bulunmuşlardır. Bu aşamada tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Sanık avukatı Önür ise esas ilişkin savunma yapabilmesi için mahkemeden süre talep etti.

DURUŞMA 5 NİSANA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapması için süre talebinin kabulüne ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 5 Nisan'a erteledi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Bayram Doğan'ın FETÖ/PDY'nin Kocaeli'deki üst düzey "emniyet imamlarından" olduğu ve örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock kullandığı anlatılıyor. FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Doğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi gecesi "TSK yönetime el koydu. Arkadaşlar yanlış bir şey yapmasın, askere yardımcı olsun." yazılı toplu mesaj attığı belirtilen iddianamede, Doğan'ın evinde yapılan aramada 22 Ağustos 2016 tarihi için düzenlenmiş ABD'ye gidiş için uçak bileti bulunduğu bildiriliyor.