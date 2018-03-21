Mehmetçik Afrin’de teröristlere ait sığınakları arıyor

Barikatlarda yapılan aramalarda görev alan METİ timine mayın ve bomba arama köpekleri Gürbüz, Asir ve Leylak da eşlik ediyor.

Teröristlere ait sığınak ve silah depolarının aranmasına yönelik çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Sualtı Taaruz Komutanlığına bağlı timler de görev alıyor.

SİLAH DEPOLARI ARANIYOR

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'i teröristlerden arındıran Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezinde terör örgütü üyelerince kullanılan sığınak ve silah depolarını arıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE SAYGI GÖSTERİLİYOR

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde devam eden harekatta Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösteriliyor.

Harekat kapsamında Afrin merkezinin teröristlerden arındırılmasının ardından Mehmetçik, ilçe merkezindeki arama-tarama çalışmalarını sürdürüyor. Askerler bölgede teröristlere ait sığınak ve silah depolarını arıyor.



GÜRBÜZ, ASİR VE LEYLAK GÖREV BAŞINDA



Teröristler tarafından oluşturulan ve ilçe girişini çevreleyen barikatlarda yapılan aramalarda komandolar ile mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timi (METİ) de görev alıyor. Tim üyeleri, metal mayın dedektörleriyle arama yaparak en önde görev alıyor. Time mayın ve bomba arama köpekleri Gürbüz, Asir ve Leylak da eşlik ediyor.





SAT'LAR SAHADA



Afrin'de teröristlere ait sığınak ve silah depolarının aranmasına yönelik çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Sualtı Taaruz Komutanlığına bağlı timler de görev alıyor.

Bölgenin güvenliğinin sağlanmasında görev alan SAT komandoları, Zeytin Dalı Harekatı'nda, hava harekatları öncesinde hedeflerin belirlenmesinde etkin rol oynadı.