O şehitlerin babaları: Zafer bizim oldu oğul

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin merkezinin kontrol altına alınması, evlatlarını orada şehit veren aileler tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı. Afrin'in kurtuluşunu 'düğün günü' ilan eden acılı babalar, zafer haberini vermek için şehitliklere koştu. Afrin'in ilk şehidi Musa Özalkan, Kuran'ı yerden almaya çalışırken şehit düşen Orhan Sürmen ve şehit Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın babaları, "Bugün düğün günü, kanınız yerde kalmadı" dedi.

Şehit Üstçavuş Musa Özalkan'ın babası Selahattin Özalkan: "Oğlumun yanında gazi olan komutan aradı, 'Afrin kurtuldu' dedi. Bağrımı yakan evlat acısı bir anda dindi. Afrin'de bayrağımız dalgalanıyor. Musa'nın balaları ağlamıyor. Cumhurbaşkanımza sesleniyorum: Bu kutsal mücadeleyi Menbiç'te, Kandil'de, Sincar'da devam ettirin."

Şehit Uzman Çavuş Orhan Sürmen'in babası Mehmet Sürmen: "Orhan, sen kitabımızı kaldırdın, devletimiz de bayrağımızı dalgalandırdı. Kardeşlerin başardı. Zafer bizim oğul, zafer Türk milletinin."

El Bab'da gazi Afrin'de şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın babası Hanifi Doğan: "Bu kutlu günü göremedi ama mezarına gidip haberi verdim. Oğul rahat uyu, Afrin bizim. Ben Kürt'üm, bu zafer, bölgemizde bu kan emicilerin yaptıkları asırlık Türk-Kürt kavgasının dönüm noktasıdır. Kürt kardeşlerimiz artık uyandı. Türk-Kürt bu coğrafyada tarihi yeniden yazıyor."

BUGÜN NELER OLDU