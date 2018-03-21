Son dakika: Ankara'dan Almanya'ya Afrin tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyesi Angela Merkel'in bugün AFC Federal Meclisi'ndeki hitabında Zeytin Dalı Harekatı hakkında yaptığı değerlendirmelerin kabul edilemez olduğunu açıkladı.



Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın, terörizmle mücadelenin sivillere zarar vermeden nasıl yürütülebileceği konusunda emsal teşkil eden bir harekat olduğu belirtilerek, "Afrin'de ele geçirilen ve kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılmakta olan veriler harekat aleyhinde yürütülen kara propagandanın boyutlarını ve mesnetsiz niteliğini gözler önüne sermektedir. Esasen, Afrin halkı için PYD/YPG tarafından döşenen mayın ve patlayıcılar dışında hiçbir tehlike söz konusu değildir. Bunlar da süratle temizlenerek güvenlik ve istikrar tesis edilecek, hayatın normale dönüşü sağlanacaktır" denildi.





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