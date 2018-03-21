Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Deniz Bölükbaşı'nın eşine taziye telefonu

Eski MHP Milletvekili, emekli büyükelçi Deniz Bölükbaşı, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti.

Akciger kanseri tedavisi gören Deniz Bölükbaşı, önceki gece rahatsızlanınca Başkent Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavisi devam eden Bölükbaşı'nın sabah saalerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BÖLÜKBAŞI'NIN EŞİNİ ARADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski büyükelçi ve milletvekili Ahmet Deniz Bölükbaşı'nın eşi Sema Bölükbaşı'nı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybeden eski MHP milletvekili Deniz Bölükbaşı'nın eşi Sema Bölükbaşı'nı telefonla aradı.

Merhuma Allah'tan rahmet niyaz eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, geride kalanların acılarını paylaşarak, Sema Bölükbaşı'na ve onun şahsında tüm aileye sabır ve metanet diledi.





DENİZ BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

25 Ekim 1949'da Ankara'da doğan Ahmet Deniz Bölükbaşı, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Bölükbaşı, Dışişleri Bakanlığının merkez teşkilatında çeşitli kademelerde görev yaptıktan sonra Atina ve Bonn Büyükelçiliklerinde Elçi Müsteşarlığı ve Lizbon Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Birinci Hukuk Müşavirliği görevini yürüten Bölükbaşı, Başbakan Yardımcısı Dış Politika Başdanışmanlığına atandı. Cenevre Dünya Ticaret Örgütü nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi oldu.

MHP Ankara Milletvekilliği de yapan Bölükbaşı, evli ve iki çocuk babasıydı.