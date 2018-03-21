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Son dakika: FETÖ şüphelisi 36 askerden 10'u adliyeye sevk edildi

Son dakika haberi...Muğla merkezli 16 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 36 askerden 10'u, adliyeye sevk edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 21.3.2018 14:55 Güncelleme Tarihi: 21.3.2018 15:02
Son dakika: FETÖ şüphelisi 36 askerden 10'u adliyeye sevk edildi

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin TSK içindeki yapılanmasında yer alan ve örgüt içerisinde ankesörlü telefondan iletişim kurduğu öne sürülen subay ve astsubay rütbesindeki 35'i muvazzaf, 1'i kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen 36 askere yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

GÖZALTI SAYISI 36'A YÜKSELDİ

Muğla merkezli Ankara, İzmir, Denizli, Sivas, Kilis, Artvin, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Elazığ, Diyarbakır, Kocaeli, Kayseri, Şanlıurfa ve Erzurum'da geçen 15 Mart'ta yapılan eş zamanlı operasyonda, ilk gün 28 kişi gözaltına alındı. Devam eden soruşturma kapsamında 8 kişi daha yakalanırken, gözaltı sayısı 36'ya yükseldi.

Muğla Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde gözaltında bulunan askerlerden M.H., M.E.G., K.T., A.D.Ş., Ö.İ., M.B., M.Y., İ.K., V.T., ve Ö.Z.Ç., ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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Son dakika: FETÖ şüphelisi 36 askerden 10'u adliyeye sevk edildi
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