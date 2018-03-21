Son dakika: Gizli tanık 'Parmaksızlar' listesini ortaya çıkardı!

Gizli Tanık Dua, ifadesinde teslim ettiği dijital verileri detaylarıyla açıkladı. Gizli Tanık; içerisinde 'Hayalet', 'Şahin' gibi kod adlarının yer aldığı listeler arasında 'Parmaksızlar' diye bir grubun özellikle dikkatini çektiğini belirterek, Hindistan'daki bir numara aranarak yapılan görüşmelere ilişkin de bilgi verdi. İddianameyi hazırlayan savcı Berkant Karakaya da iddianamenin son kısmında rahip Brunson için 'Kilise pastörü maskesi altında, daha çok istihbarat ve psikolojik savaş doktrini ile hareket eden gayrinizami harp elemanı gibi hareket ettiği' değerlendirmesini yaptı.

HİNDİSTAN ÜZERİNDEN GÖRÜŞME

"Size verdiğim bu CD içerisinde bulunan belgelerde birçok 9 resim, irtibat telefonları var. Yine aynı belgeler içerisinde Kiliseye bağlı olan ve Kiliseye bağlı olmayan gruplar var. Bu belgelerin bir kısmında kod isimler (Şahin ve Hayalet gibi) var. Bunların ilgili birimlerce özellikle araştırılmasını istiyorum. Bu isimlerin yanında yazılı olan bir telefon numarası var.O telefonu araştırdığımda belge içeriğindeki bulunan telefondan arandığında Hindistan Ülkesinden bir numara çıkıyor. Çıkan Hindistan'daki şahıs tarafından, kiminle görüşeceğiniz, ne görüşeceğiniz sorulduktan sonra, ilgili kişinin kabul etmesi üzerine Hindistan üzerinden bağlandıktan sonra görüşmenin gerçekleştirilebildiğini, Google'dan yapmış olduğum araştırmalardan öğrendim. Yine Kilise'nin e-mailinde ESP Turkey (Türkiye Espiyonaj/Casusluk) açılımı olan bir belge vardır. CD içeriğinde CIA ajanlarının (Bu CIA ajanlarından 2 tanesinin isimleri ........isimli şahıslardır. CD İçeriğindeki e-mailleri incelendiğinde de, bu anlattığım konu teyit edilebilir.)"

'PARMAKSIZLAR'

"Ana dizinde 'TomSovoldi' isimli word dosyası içinde Kuleli Askeri Lisesinde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan kişilerin isimleri vardır. Bu şahıslar Mormon Kilisesi mensubudur. 'Parmaksızlar' olarak ilgimi çeken ve isimlerini yazdığım şahısların tümünün değişik olmakla birlikte bir parmakları yoktur. Ana dizinde bulunan "İstanbul Contacts" isimli excel dosyasında ilgimi ve dikkatimi çeken konu ise askeri okullarda dil eğitimi ile ilgili birkaç subayın listede bulunmasıdır."





SAVCI: 'RAHİP DEĞİL; GAYRİNİZAMİ HARP ELEMANI '

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; İddianameyi hazırlayan savcı Berkant Karakaya'nın iddianamenin sonundaki değerlendirmesine göre Brunson "Evangelist kilise pastörü maskesi altında, daha çok istihbarat ve psikolojik savaş doktrini ile hareket eden gayri nizamıharp elemanı gibi hareket etti. İzmir Protestan Diriliş Kilisesi Pastörü olarak tanık beyanlarında belirtildiği üzere çoğu özel eğitim almış asker ve istihbarat geçmişi olan kişilerden oluşan, özel teknikler ile faaliyet gösteren bir oluşum içerisinde PKK ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütleri ile koordineli bir şekilde ve bu örgütlerin amaçları doğrultusunda insani yardım, eğitim ve kurs gibi maskeler altında etnik köken, dini inanış ve mezhep farklılıklarını suiistimal ederek Ülkemizin bölünmesi, parçalanması, iç karışıklık çıkartılmak suretiyle halkın birbirine karşı kışkırtılması yönünde faaliyette bulundu. Tamamıyla bir casusluk faaliyeti olan, Akdeniz bölgesindeki tüm benzin istasyonlarının yerlerini ve bu benzin istasyonlarında çalışan insanların etnik kökeni, geceleyin bu istasyonlarda kaç kişinin görevli kaldığı, bu istasyonların en yakın köye yakınlıkları gibi, olası bir savaş, işgal veya bir kaos ortamında işgal veya düşman kuvveti tarafından lojistik merkezler olarak kullanılabilecek, yakıt desteği sağlayabilecek, yakıt deposu olarak kullanılabilecek, stratejik önem arz eden bu petrol istasyonları hakkında bilgileri derleyen ve bu nevi faaliyetler içinde bulunan hakkındaki soruşturma evrakı tefrik edilen şüpheli A.B.A ve kocası ile bu çerçevede çalışmalar yürüttü."