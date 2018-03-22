Afrin'de eğitim seferberliği

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Afrin bölgesinde teröristlerin zarar verdiği okullar, Türkiye'nin desteğiyle onarılarak eğitim-öğretime hazır hale getiriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerince yürütülen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütünden temizlenen ve hayatın normale dönmeye başladığı Suriye'nin Afrin bölgesine insani yardım faaliyetleri sürüyor. Bölgede halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için çalışmalar yürütülürken, terör örgütü PYD/PKK'nın zarar verdiği okullar da yeniden eğitime kazandırılıyor.

Fırat Kalkanı bölgesinde daha önce eğitim-öğretim çalışmalarına katkı sunan Keçiören Belediyesi, burada da çocukların eğitimden geri kalmaması ve geleceğe hazırlanması için 6 okulu onardı.

Bahçeleri onarılan, sıva ve boyaları yenilenen okullara masa, sıra, tahta ve çocuk oyun alanı gibi malzemeler getiren ekipler, ayrıca öğrencilerin kırtasiye ile kıyafet ihtiyacını da giderdi.

Terörden temizlenen diğer yerleşim yerlerinde de tüm okulları yenilemeyi planlayan Keçiören Belediyesi, böylece çocukların okul özlemini büyük ölçüde sona erdirecek.

50 KİŞİLİK TADİLAT EKİBİ

Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Tekin Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın ardından bölgeye gelerek halkın ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını söyledi.

Eğitimin önemine değinen Başer, her okulun tadilatının 10-15 gün sürdüğünü ve 50 kişilik ekiple hummalı bir çalışma yürüttüklerini vurgulayarak, şunları dile getirdi:

"Şimdiye kadar 6 okulu onardık. Okulların tadilat, tamirat, tefrişat, elektrik işini yapıp eğitime hazır hale getiriyoruz. Bunun yanı sıra çocukların eğitim materyallerini, kıyafet ve ayakkabılarını hepsini temin ediyoruz. Sağ olsun Ankara halkının yardımlarıyla bu işi yürütüyoruz. Hedefimiz inşallah Afrin'in tüm okullarını eğitime hazır hale getirmek."

Başer, onardıkları bazı okullara daha önce bomba düştüğünü, yıllarca bir çivi çakılmadığını söyleyerek, "Okullarda birçok ekipman yoktu bu çerçevede neye ihtiyaç varsa her türlü çalışmayı yapıyoruz. Okul bahçelerinde çocukların rahat oynayacakları oyun parkları kurup öğrencilerin burada eğlenceli vakit geçirmesini arzuluyoruz." dedi.

Başer, bundan sonrada aynı kararlılıkla çalışıp diğer okulları da en kısa sürede öğrencilerin hizmetine sunmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

SOKAKLARDA ÇOCUK SESLERİ

Onarımı yapılan bazı okullarda eğitim-öğretim devam ediyor. Terörün zulmünün unutulmaya çalışıldığı bölgede sokaklarda okula giden çocuk sesleri yankılanıyor.

Onarımı yapılan ve 400 öğrencinin eğitim gördüğü çocukların eğitime devam ettiği İmarin köyündeki okulun müdürü Şaban Haskur, 19 öğretmenle burada çalıştıklarını dile getirdi.

Bölgeyi terörden temizleyip, çocukları okula kazandıran Türkiye'ye teşekkür eden Haskur, şunları belirtti:

"Türk kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz, okulu tam anlamıyla onardılar ve çocukların tüm ihtiyaçlarını karşıladılar ayrıca bahçeye tel örgü çekip küçük çocukların yola çıkmasını önlediler. Bu sayede kazaların da önüne geçilmiş oldu. Her şey çok güzel, çocukların oynayacağı oyun alanı yapıldı bu yüzden öğrencilerimiz okulu seviyor. Biz de öğretmenleri olarak onlar için çalışıyoruz. Teröristlerden kurtulduğumuz için çok mutluyuz."

Öğrencilerden Şehed Mustafa, önceden okullarının kötü bir görüntüye sahip olduğunu şimdi ise bu durumun değiştiğini vurguladı.