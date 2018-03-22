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Akdağ Büyükelçisi'ni kabul etti

, 'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Sirus Seccad Gazi'yi kabul etti. 'nde gerçekleşen kabulde Gazi, Akdağ'ı yarın düzenlenecek Pakistan Milli Günü'ne davet etti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 16:16 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 16:19
Başbakan Yardımcısı Akdağ Pakistan Büyükelçisi'ni kabul etti

'nde gerçekleşen kabulde Gazi, Akdağ'ı yarın düzenlenecek Milli Günü'ne davet etti. Akdağ, görüşmede yaptığı konuşmada, Pencap Bölgesi ile sağlık alanında ortak çalışmaların olduğunu, afetler ve lara müdahale ve yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda da Pakistan ile iş birliğine gidileceğini belirtti.

PAKİSTAN HALKI KARDEŞİMİZ

Pakistan'ı ziyaret edeceğini dile getiren Akdağ, "Bizim için Pakistan kardeş ülke. Pakistan halkı bizim kardeşlerimiz. Tarih boyunca böyle oldu. Bu vesileyle hükümet olarak iş birliğimizi her alanda geliştirmeyi arzu ediyoruz." dedi.

İŞBİRLİĞİ KUVVETLENECEK

Akdağ, afet ve acil durumu ile yatırım ortamını iyileştirme konusunda gelecek günlerde iş birliğinin kuvvetlendirileceğini söyledi.

Pakistan halkı için elden gelenin en iyisinin yapılmasını, Pakistan ile ilişkilerin en üst seviyeye ulaştırılmasını istediklerini belirten , ziyaret için Büyükelçi Gazi'ye teşekkür etti.

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Başbakan Yardımcısı Akdağ Pakistan Büyükelçisi'ni kabul etti
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