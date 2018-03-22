"Belediye imkanlarını kullanarak PKK'ya maddi destek sağlamış"

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca Şeyhmus Aydın hakkında hazırlanan iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'ya ilişkin detaylı bilgiye yer verildi.

Gizli tanık "Göktürk" iddianameye yansıyan ifadesinde, sanığın PKK terör örgütünün kırsal alandaki kadroları ve sorumlularıyla irtibatlı olduğunu öne sürdü.

PKK İLE İLİŞKİSİ ORTAYA ÇIKARILDI

Aydın'ın Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarında 45 gün örgütsel eğitim aldığını iddia eden gizli tanık, sanığın PKK terör örgütünün yöneticileriyle ilişki içerisinde olması nedeniyle belediye başkan yardımcısı olarak görev yaptığını belirtti.

"Göktürk", Aydın'ın 1990'lı yıllarda PKK terör örgütünün kırsal alandaki kadrolarına eleman temininde bulunduğunu, bu dönemde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ayağından yaralandığını ve bir süre Antalya'da tedavi gördüğünü duyduğunu aktardı.

- Belediye imkanlarının PKK için kullanıldığı iddiası

İHALELER PKK YANLISI İŞ ADAMLARINA VERİLMİŞ

Aydın'ın belediye tarafından yapılan tüm ihalelerde yolsuzluk yaparak ihalelerin terör örgütü PKK yanlısı iş adamlarına verilmesini sağladığını belirten "Göktürk" şunları kaydetti:

"İş adamlarına ihale karşılığında yüklü miktarlarda para aktarımı yaptırarak terör örgütüne mali destek sağlamıştır. Bismil'de PKK adına milis/işbirlikçi olarak faaliyet yürüten şahısların kırsala gidip gelmelerine maddi destek sağlayarak, gereken araçları belediye imkanlarını kullanarak sağlamaktadır. PKK terör örgütünün kırsaldaki örgüt mezarlıklarına, inşaat malzemesi, araç gereç ve inşaat işleri ile çevre düzenlemelerinde çalışmak üzere belediye çalışanlarını göndermektedir."

İddianamede, gizli tanığın, sanığın Bismil Belediyesine mal ve hizmet satın alımı yapılmış gibi göstererek belediyeye ait parayı terör örgütü PKK'ya aktardığı iddiası da yer aldı.

Belediyenin bilgisi dahilinde ruhsatsız olarak faaliyet yürüten kum ocakları ve hazır beton santrallerinin bulunduğunu öne süren "Göktürk" ifadesinde şunları söyledi:

"Bu ruhsatsız kum ocakları ile hazır beton santrallerinin faaliyetlerine ruhsatsız olarak devam etmeleri karşılığında sağladıkları rantın bir bölümünün PKK terör örgütüne aktardıklarını duydum. Belediyeye alınacak olan işçiler ve memurlar özellikle PKK terör örgütü mensubu olup, kırsal alanda güvenlik güçleri ile girdikleri çatışmalarda ölen teröristlerin yakınlarından seçilmektedir. Belediyede çalışan ve PKK terör örgütü adına milislik faaliyetleri yürüten kişiler yakalanarak cezaevine girdiklerinde, eşleri veya akrabaları evrak üzerinde belediyede işe alınmış gibi gösterilerek bu kişilere maddi anlamda destek sağlanmaktadır. Tüm bu usulsüzlükler eski Bismil Belediye Başkanı Cemile Eminoğlu ve Aydın'ın talimatları doğrultusunda yapılırdı."

ELE GEÇİRİLEN BELGELERDE İSMİ GEÇİYOR

İddianamenin değerlendirme ve sonuç kısmında Bingöl ve Mardin'de gerçekleştirilen operasyonlarda ele geçirilen örgütsel dokümanlarda sanık Aydın'ın isim bilgilerinin yer aldığı belirtildi.

31 Aralık 2015'te DBP ve HDP organizesinde Diyarbakır'ın Sur ile Şırnak'ın Silopi ve Cizre ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonları protesto etme gerekçesiyle düzenlenen ve yasa dışı sloganların atılarak örgütsel içerikli sözde "marş"ın okunduğu gösteriye Aydın'ın da katıldığı ifade edilen iddianamede, sanığın güvenlik güçlerine yönelik el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırılara destek verdiği vurgulandı.

İDDİANAMEDE ŞU DEĞERLENDİRMELERDE BULUNULDU:

"Şüpheli, PKK/KCK silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısı içerisinde terör örgütünün ideolojilerini benimseyerek PKK/KCK silahlı terör örgütünün yöneticileriyle ilişkili ve irtibatlı olmuş, Bismil Belediyesinin imkanlarını kullanarak PKK/KCK silahlı terör örgütüne maddi destek sağlamıştır. Şüphelinin Bismil ilçesinde PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinden bilgi sahibi olarak yönlendirme ve organizasyon faaliyetlerinde bulunduğu, bu suretle üzerine atılı suçları işlediği anlaşılmaktadır."

İSTENİLEN CEZA

İddianamede, sanık Şeyhmus Aydın'a, "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" ile "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından 16 yıl 6 aydan 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası, mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.