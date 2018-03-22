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'daki operasyonu

'nun Mudurnu ilçesinde yaptıkları iddiasıyla yakalanan 13 şüpheli, şartıyla salıverildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 10:42 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 10:42
Bolu'daki kaçak kazı operasyonu

Alınan bilgiye göre, önceki gün Dereçetinören köyü Taykadın mevkisinde, İsmail ve Mehmet Yılmazdemir'e ait tarlada kepçeyle yaptıkları ihbarı üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınan 13 kişinin işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Mudurnu Adliyesi'ne getirilen S.K, G.Y, M.A, İ.F, H.Ü, H.Y, D.Y, A.H, M.Y, O.M, H.T, B.Y. ve M.Y. savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Şüpheliler şartıyla serbest bırakıldı.

Kazıda kullanılan kepçe ile tır ise yediemin parkına çekildi.

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Bolu'daki kaçak kazı operasyonu
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