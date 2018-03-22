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’ın hesabı bu kez tutmadı

'ın kaçan CEO'su hakkında yeni bir gerçek ortaya çıktı. Mehmet Aydın, bir ay önce 'nin Avrupa'ya açılan sınır kapısı olan Kapıkule'ye yakın bir yerde dondurma fabrikası açmaya çalıştığı öğrenildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 09:11 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 09:21
Çiftlik Bank’ın hesabı bu kez tutmadı

CEO'su 'ın adamları olduğunu iddia eden bir grubun 'de bir dondurmacıyla anlaşmaya çalıştığı ifade edildi. Murdo Veneto isimli işletmenin sahibi Murat Yıldırım, Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın'ın adamlarının kendisine 20 milyon TL vererek hiç geri ödemesiz firmasının adını ve konseptini kullanmak istediklerini söyledi.

"BİZİ KULLANARAK PARA KAZANACAKLARDI"

Yıldırım, yaklaşık bir ay önce tanımadığı 3 iş adamının iş yerine gelerek Çiftlik Bank ile ilgili vaatlerde bulunduklarını anlatarak, "Benim konseptimi çapında büyütmek istediler. Kendimin büyütecek durumum olmadığını söyledim. Bunun için yüklü bir paraya ihtiyaç olduğunu söyledim. 20 milyona kadar finanse edebileceklerini söylediler. 'Her bölgeye şube açacağız' dediler. Çiftlikleri varmış. Buradaki ineklerin sütünden dondurma yapıp benim İtalyan dondurmamı herhalde müşterilerine şu anda anlıyorum ben, bizi kullanarak para kazanacaklardı. Ben de bilmiyorum. Hatta ben sevindim. Ben '20 milyonun karşılığı olmadan nasıl olacak?' 'Senin konseptin var' dediler. Bu konsepti kullanacaklarını söylediler. 'Sen sadece insanlara eğitim vereceksin' dediler. 20 milyonun geri ödemesini yapmayacağımı söylediler" dedi.

"GERİ ÖDEME YAPMAYACAKSIN' DEDİLER"

Hiç bedel ödemeden ortaklık teklifinde bulunulduğunu belirten Yıldırım, "Ben böyle bir şeyin olabileceğine şaşırdım. 'Biz zaten kazanıyoruz' dediler. 'Geri ödeme yapmayacaksın' dediler. Bana ortak olacaklardı daha doğrusu. Yüzde 50'sine ortak olacaklardı. Ben fabrikayı kurmalarını istedim. 'Bana yüzde 20 yeter' dedim. 'Yok öyle şey mi olur' dediler" şeklinde konuştu.

"VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ"

Projeye hemen karar vermediğini ifade eden Yıldırım, "Oyalama taktiğini kullanmasaydım belki de heyecana kapılsaydım, üsteleseydim, bu iş olacaktı. Bu dolandırıcılık daha inandırıcı. Daha profesyonelmiş bunlar. Gerçekten verilmiş sadakamız varmış. Biz de bu işin içine girmemiş olduk" diye konuştu.

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Çiftlik Bank’ın hesabı bu kez tutmadı
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