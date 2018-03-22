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Son dakika: ’ın yağmasından Zeytin Dalı yalanı uydurdular

Terör örgütü PYD/PKK destekçileri, terör örgütü ’ın Yezidilerin evlerinden yağmaladıkları malları sattığı ’daki pazarı, Azez gibi paylaşarak ve Zeytin Dalı Harekatı’nı karalamaya çalıştı.

Giriş Tarihi: 22.3.2018 15:38 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 15:38
Son dakika: DEAŞ’ın Rakka yağmasından Zeytin Dalı yalanı uydurdular

Türk Silahlı Kuvvetlerinin () Afrin'de başlattığı Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) destekli Zeytin Dalı Harekatı'nda, Afrin ilçe merkezinin teröristlerden temizlenmesiyle terör örgütü PYD/PKK'ya örgütüne yakın hesaplar TSK ve ÖSO'yu karalamak için harekete geçti.

Sosyal medyada, "Burası Azez. Teröristler, Efrin'de yağmaladıkları eşyaları satıyor" yalanıyla dolaşıma sokulan fotoğrafın 2015'te çekildiği ortaya çıktı.

Görselde, 'ın 2015'te 'da Yezidilerin evlerinden yağmaladıkları malları sattığı bir pazar yeri görülüyor.

Örgüt destekçilerinin sosyal medyada, Afrin'in terörden arındırılması sonrası benzer yalanlarla paylaşımlara hız verdiği biliniyor.

Öte yandan, ÖSO da Afrin'de yağmaya karışan iki mensubunun ilişiğini kestiğini ve benzer bir durumda ciddi yaptırımlarının olacağını duyurmuştu.

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Son dakika: DEAŞ’ın Rakka yağmasından Zeytin Dalı yalanı uydurdular
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