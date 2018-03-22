‘Ecdadımızın mirasına sahip çıkıyoruz’

Kastamonu
Türk Dünyası'nın Kültür Başkentliği'ni görkemli törenle devraldı. Törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım
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eliyle Türk Dünyası'na önemli hizmetler yapıldığını kaydetti. Yıldırım, özetle şunları söyledi: "Türkiye olarak sınırlarımızın ötesine hizmette sınır tanımıyoruz. Ecdadın mirasına sahip çıkıyoruz. Dost ve kardeş ülkelerin değerlerini, değerlerimiz bilerek korumaya devam ediyoruz.
Şehirlerimize sahip çıkacağız, gelecek kuşaklar için sahip çıkacağız. Şehirlerimizi betonlaşmaya teslim etmeyeceğiz. Bağdat, Şam, Kudüs maalesef savaşların yıkıcı yüzünü gösteren şehirlerdir. Taşıdıkları değerleri, hatıraları, tarihi, kültürü, maalesef içlerinden sökülüp alındı. Bizler için nevruz sadece bir mevsim değişimi değil, bu topraklarda binlerce yıldır dirilişi, bereketi, birliği, beraberliği, kardeşliği temsil eder. Toprağın dirilişini simgeleyen nevruz aynı zamanda bir bayramdır."