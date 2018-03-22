Eski yüksek yargı üyeleri hakim karşısında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, darbe girişiminin ardından hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan yaklaşık 3 ay sonra Bursa'da gözaltına alınan ve tutuklanan eski Yargıtay üyesi Refik Sarıoğlu, hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık Sarıoğlu ile avukatı katıldı.

Duruşmada Refik Sarıoğlu hakkındaki iddianamenin özeti okundu. İddianamede, sanığın örgüt liderinin talimatıyla Yargıtaya seçilmesine karar verilen isimler arasında yer aldığı, talimatların verildiği, himmetlerin toplandığı örgüt toplantılarına katıldığı, örgüt hiyerarşisine dahil olduğu, örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda sıkı bir disiplinle hareket ettiği belirtildi.

SAVUNMA İÇİN SÖZ VERİLEN SARIOĞLU, SUÇLAMALARI REDDETTİ

Bank Asya'da hesap açmasına ilişkin savunma yapan sanık Sarıoğlu, ev almak için bu bankadan kredi çektiğini, bu nedenle hesap açıldığını öne sürdü. Sarıoğlu, o dönem yasalara uygun işlem yapan bankada hesap açmanın suç olamayacağını savundu.

Dosyadaki, aleyhine tanık beyanlarına da değinen Refik Sarıoğlu, tanıkların aynı suç ya da daha ağır örgüt yöneticiliği suçundan tutuklanan kişiler olduğunu, bu kişilerin mesleğe dönmeye ya da tutukluluktan kurtulmaya çalıştıklarını ileri sürdü.

Sarıoğlu, ifadelerin soyut, zanna dayalı beyanlardan oluştuğunu, delil niteliği bulunmadığını iddia etti.

SANIKTAN İDDİALARA İTİRAZ

Eski Yargıtay üyesi İlhami Dal'ın, "Gaziantep'te birlikte sohbet toplantılarına katılırdık, himmet paralarını Sarıoğlu ya da Ali Sancar toplardı. Yargıtaya geldikten sonra da sohbet toplantılarına devam ettik" yönünde ifade verdiğini belirten sanık Sarıoğlu, Dal'ın beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

Refik Sarıoğlu, Gaziantep'e İlhami Dal'dan 2 yıl önce geldiğini ifade ederek, Yargıtaya geldikten sonra da lojman komşusu olduklarını, bu kapsamda birbirlerine karşılıklı ziyaretlerde bulunduklarını iddia etti.

SANIK, "SİVİL İMAMLARI TANIMADIĞINI" SÖYLEDİ

Baz çakışması olduğu belirtilen sivil imamları tanımadığını öne süren Sarıoğlu, baz sinyali verilen yerlerin, çalıştığı Yargıtay binasının bulunduğu Kızılay ya da evinin bulunduğu lojman bölgesi olduğunu anlattı.

Yargıtaya 2011'de değil 2012'de seçildiğini aktaran sanık Sarıoğlu, örgüt mensubu HSYK üyelerinin seçilmesinde katkısının olamayacağını da öne sürdü.

Verilen aranın ardından toplanan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanık hakkında ifade veren eski HSYK üyeleri İbrahim Okur, Mustafa Kemal Özçelik, eski Adalet Bakanlığı Müsteşarı Birol Erdem ile eski Yargıtay üyesi İlhami Dal'ın tanık olarak dinlenmesi, duruşmanın 19 Temmuz'a bırakılması kararlaştırıldı.