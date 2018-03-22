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, hangi ülkeye gitmek istiyor?

bugün yayınlanan “ hangi ülkeye gitmeyi planlıyor” başlıklı yazısında ilginç detaylara yer veriyor. ihanetinden sonra günyüzüne çıkan Emirlikleri-FETÖ ilişkilerinin günümüzde farklı bir boyut kazandığına dikkat çeken Mahmut Övür, teröristbaşının ’a gidebileceğine de vurgu yapıyor.

Giriş Tarihi: 22.3.2018 10:01 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 10:09
FETÖ, hangi ülkeye gitmek istiyor?

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

, son yıllarda "stratejik ortağı" ABD'ye karşı bağımsız siyaset izlemesinin bedelini çokyönlü kuşatmayla aldı. Başını ABD'nin çektiği küresel ve bölgesel güçler, ekonomiden siyasete her alanda Türkiye'yi sıkıştıran bir siyaset izledi. ABD sonunda geçmişten beri ilişkili olduğu terör örgütlerini de devreye sokarak bu kuşatmayı derinleştirdi. Öyle ki, darbe yapacak kadar "taşeron" görevini yerine getirirken, aynı anda ve da Türkiye'yi iç savaşasürükleyecek hamleler yaptı.
Bu kuşatmaya son dönemde başını 'ın çektiği Mısır ve Emirlikleri (BAE) gibi Arap ülkeleri de katıldı. Hepsi de "Sahibinin Sesi"ne uyarak Türkiye'yi düşman ilan etti. Sahip rota değiştirdikçe onlar da rota değiştirdi. O değişiklik en acımasız biçimde iç savaşında karşımıza çıktı. Suudiler, DEAŞ ve PKK terörüne parasal ve lojistik destek verirken, hiç ilişkisi olmayan FETÖ ile de yakınlaştı.
Tabii iş sadece orada kalmadı.


FETÖ'nün yaptığı darbe girişimine, BAE'den aynı zamanda Mısır'daki darbeyi finanse eden CIA bağlantılı Muhammed Dahlan açık destek verirken, Wikileaks belgelerine göre Suudiler de gizli destek verdi.
Şimdi bu kirli ilişkinin çok daha ileri boyutlara taşındığı konuşuluyor.
Önümüzdeki günler çok şeye gebe...

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FETÖ rüya görmeye devam ediyor

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