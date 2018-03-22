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"hücre evinde" saklanmayı ibadet saydı

: 'nün şifreli ağı "" üzerinden gönderdiği mesajlarda "modern mağara" olarak nitelendirdikleri "" adlı hücre evlerinde saklanmayı ibadet olarak gördüklerini ortaya çıkardı. çı terör ü üyelerinin kaçak üyelerinin bir sürednir "gaybubet" adı verilen hücre evlerinde saklandığı biliniyordu. Emniyet güçleri bu hücre evlerini bir bir ortaya çıkarmaya devam ediyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 14:54 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 14:57
FETÖ hücre evinde saklanmayı ibadet saydı

'nün şifreli ağı "" üzerinden gönderilen mesajlarında, "modern mağara" olarak nitelendirdikleri "" adlı hücre evlerinde saklanmayı ibadet olarak gördükleri ortaya çıktı. Fetullahçı Terör ü (FETÖ) mensuplarının, "gaybubet" adı verilen hücre evlerinde saklanmayı ibadet olarak gördükleri belirlendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye, örgütün son dönemlerde haberleşme ve iletişimde kullandığı tespit edilen "Falcon" üzerinden gönderilen mesajların deşifre edilmesi, örgütün sapkın düşüncelerini gözler önüne serdi.

AMAÇ ÜYELERİ DİRİ TUTMAKMIŞ

Üyelerini diri tutmak, çözülmeleri önlemek için uygulama üzerinden çeşitli talimatlar gönderen örgüt yöneticileri, terör örgütü elebaşı 'in "gaybubet" adı verilen hücre evlerinde saklanmaya devam edilmesine yönelik talimatlarını aktardı.

Kurulan gruplarla çok sayıda örgüt mensubuna aynı anda ulaşan örgüt yöneticileri, hücre evlerinde dikkat edilecek hususlarla ilgili de bilgi verdi.

FETÖ'NÜN MODERN MAĞARALARI

Örgüt, "gaybubet" adındaki hücre evlerini "modern mağara" olarak nitelendirdi. Bu yerlerde saklanmanın ödül olacağı ileri sürüldü. "Falcon"dan gönderilen mesajlarda, hücre evlerinde saklanmak ibadet sayıldı. Bu konuyla ilgili gönderilen bir mesajda, "Gaybubette geçirdiğimiz her dakika, bir gün ibadet yerine geçiyor." ifadeleri yer aldı.

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FETÖ "hücre evinde" saklanmayı ibadet saydı
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