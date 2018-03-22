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Milli Savunma Bakanı Canikli'den açıklaması

haberi... "Eğer zamanında Zeytin Dalı Harekatı gerçekleştirilmemiş olsaydı, bu millet, bu topraklar bunun bedelini ileride çok daha fazla bir şekilde ödemek zorunda kalacaktı."

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 11:37 Güncelleme Tarihi: 22.3.2018 11:57
Milli Savunma Bakanı Canikli'den son dakika açıklaması

Önemli açıklamalarda bulunan , hakkında da şunlar söyledi: FETÖ, özellikle askeri eğitim kurumlarımız başta olmak üzere onların etkisiz hale getirilmesi, oraların kontrol altına alınarak FETÖ'ye mensup teröristler yetiştirilmesi için ciddi çalışmalar içerisinde olmuştur. Hamdolsun, şu an itibarıyla bu tehlike tamamen ortadan kaldırılmıştır.

TSK'DA FETÖ İLE MÜCADELE

'nın FETÖ ile mücadele konusuna da değinen Bakan Canikli "Bin 800 civarında 'itirafçı' adı altında savcılığa beyanda bulunanlar geçici görevle uzaklaştırılmıştır. Gerçekten itirafçılık sisteminden faydalanmak istiyorlarsa onun gereğini yapmaları gerekiyor. Yani örgütün deşifre edilmesi, kripto unsurlarının deşifre edilmesi için bildiklerini gerçek anlamda anlatmaları gerekiyor. Mevzuatımıza göre ancak bu şekilde etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanılabilir" açıklamasında bulundu

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Milli Savunma Bakanı Canikli'den son dakika açıklaması
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