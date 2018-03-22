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Orta Asya’dan günümüze taşınan dün ‘2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ ilan edilen ’da resmi törenle kutlandı. Yurtta ateşleri yakıldı, baharın gelişi coşkuyla karşılandı

AA ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018
Nevruz ateşi
Bu yıl Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen 'da da kutlamaları Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katıldığı törenle gerçekleştirildi. Bakan Kurtulmuş, 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Nevruz Kutlamaları kapsamında 'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Nevruz yeniden doğuşu, yeniden dirilişi gösteren önemli bir bayramdır. Uzun kış aylarından sonra toprağın canlanması, tabiatın uyanması, uykuya çekilmiş gibi görünen canlı mahlukatın yeniden dirilişini sembolize eden bayramdır. Bize öbür dünyada yeniden dirilişin olduğunu her yıl gösterir" diye konuştu. Türkiye'nin birlik ve beraberliği için çalışanlara teşekkür eden Kurtulmuş, "Biz burada huzur içinde yaşayalım ve al bayrağın dalgalanması için şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum" ifadesini kullandı. Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'a semeni (bir çeşit nevruz yemeği) sunumunda bulunulmasının ardından Türk cumhuriyetlerinden gelen halk oyunları ekipleri gösteri sundu, sanatçılar da türkülerini seslendirdi. Konuşmaların ardından Bakan Kurtulmuş, Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Çankırı Valisi Hamdi Bilge Aktaş, AK Parti Kastamonu Milletvekilleri, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, TÜRKSOY Genel Sekreteri Kaseinov ile protokol üyeleri tarafından nevruz ateşi yakılıp demir dövüldü. Ardından 18 ülkenin temsilcilerinden oluşan kortej yürüyüş gerçekleştirdi. AA

BAHÇELİ: NEVRUZ BEKâ ALAMETİMİZDİR
MHP Genel Başkanı Bahçeli, sosyal medya üzerinden dolayısıyla paylaşımlarda bulundu. Bahçeli, "Nevruz Türk'ün Bahar Bayramı'dır. Böylesi bir bayramı hain emellere alet etmek isteyenlere elbette fırsat verilmemeli, bin yıllık kardeşlik çınarını zedelemek isteyen mihrak ve karanlık heveslere göz açtırılmamalıdır. Nevruz Türk kültürünün sönmeyecek varlık ateşi, silinmeyecek beka alametidir. Beraber ağlayıp, birlikte gülen; bayram günlerinden, yas tutulan dönemlere kadar her şeyi birlikte paylaşan büyük Türk milleti nevruzu hakkıyla geleceğe taşıyacaktır" dedi.
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