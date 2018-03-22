Polis merkezlerine saldırı planı engellendi

Kentte 16 Mart'ta çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 50 şüpheliyi yakalayan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma doğrultusunda terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye'den bölgeye çok sayıda silah ve patlayıcı getirildiğini belirledi.

Güvenlik güçleri, nevruz kutlamalarının yapıldığı gün bazı polis merkezlerine saldırı düzenleneceğini, bu silah ve patlayıcıların saldırılarda kullanılacağını tespit etti.

Bunun üzerine ekipler, yaptıkları çalışma kapsamında kente getirilen silahların yerinin değiştirildiği ve son olarak otluk bir alana saklandığı yönünde bilgiye ulaştı.

Bölgeye giderek arama yapan ekipler, otların arasındaki bir torba içerisinde 5 kalaşnikof tüfek, 88 şarjör, 32 mermi, 17 el bombası ve 12 el bombası ateşleme fünyesi ele geçirdi.

Mühimmatları getiren kişi veya kişilere ulaşılamazken, silah ve patlayıcılar üzerinde parmak izi ve DNA incelemesi için örnekler alındı.

Operasyonda gözaltına alınan 5'i çocuk, 10'u kadın 50 şüphelinin işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 gün önce nevruz öncesi terör örgütü PKK'ya yönelik kent genelinde 73 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

Özel harekat ile diğer şube müdürlüklerinin de destek verdiği ve 700 polisin katıldığı operasyonda, örgütün çağrısı üzerine silah, molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcılarla eylem hazırlığında olduğu ileri sürülen 50 kişi gözaltına alınmıştı.