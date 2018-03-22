Regaip Kandili'nde camiler doldu

Regaip Kandili coşkusunu yaşayan Malatya'da tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde İl Müftülüğünce mevlit okutuldu. Kuran- ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Ümit Çimen, Regaip Kandili ve üç ayların Müslümanlar için önemimi anlatan vaaz verdi.

Yatsı namazının ardından cemaate mevlit şekeri ikram edildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Regaip Kandili mesajında, "Milletimizin ve İslam aleminin Regaip gecesini tebrik ediyor, Cenabıhak'tan üç ayların ve bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.



VANLILAR REGAİP KANDİLİ'NDE CAMİLERE AKIN ETTİ

Vanlılar, üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili dolayısıyla camilere akın ederek, dua etti.



Regaip Kandili münasebetiyle Van İl Müftülüğü tarafından merkezde bulunan Ulu Camii'nde bir program düzenlendi. Af ve merhametin bol bol dağıtıldığı gece olarak bilinen Regaip Kandilinde Vanlılar, camilere akın ederek geceyi namaz ve dualarla ihya etti. Van İpekyolu İlçe Müftüsü Sacit Emiri'n katıldığı gecede okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Emiri, üç ayların başlangıcının habercisi olan mübarek Regaip Kandilini bir kez daha idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Üç aylar olarak bilinen kameri aylardan ilki Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen Regaip gecesinin İslam dünyasında huşu ile idrak edildiğini ifade eden Emiri, kandilin tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu.





Daha sonra semaya açılan ellerle bol bol dua edilirken, cemaat kıldığı yatsı namazının ardından camiden ayrıldı.

- ADIYAMAN

Adıyaman Sümerevler Mahallesi'nde bulunan Mehmet Kırçalı Camisi'nde kandili geçirmek isteyenler, akşam saatlerinden itibaren camiye geldi.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından mevlit programını dinleyen vatandaşlara cami çıkışında hayırseverlerce lokum ikram edildi.

- ŞANLIURFA

İnanç turizminin önemli merkezlerinden "Peygamberler şehri" Şanlıurfa'da Müslümanlar, kandil dolayısıyla Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı da ziyaret ederek dua etti.

Bazı Müslümanlar yatsı namazını Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki camilerde eda ederken bazıları da vakit namazının ardından Kuran-ı Kerim okudu.

Namazın ardından, Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu. Kentteki camilerin tamamında kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi.

- KİLİS

Kilis Müftülüğünce Regaip Kandili dolayısıyla Hacı Cümbüş Camisi'nde program düzenlendi.

Yatsı namazı öncesi İl Müftüsü Mahmut Karatepe verdiği vaazda, Regaip Kandili'nin bir Müslüman için günahlarından arınma adına bir fırsat olduğunu söyledi.

Namazının kılınmasının ardından mevlit-i şerif okundu, şehitler ve tüm İslam alemi için dua edildi.

Cami çıkışında vatandaşlara lokum ikramında bulunuldu.

- GAZİANTEP

Gaziantep Müftülüğünce Regaip Kandili dolayısıyla Ulu Cami'de program düzenlendi.

Kandil gecesinde camiyi dolduranlar Kuran-ı Kerim okudu, namaz kıldı.

Yatsı namazı öncesi Şahinbey Müftüsü Musa İmamoğlu, verdiği vaazda Regaip Kandili ve üç ayların Müslümanlar için önemine değindi.

Cami çıkışında vatandaşlara şerbet ve lokum dağıtıldı.

Edirne

Edirne'de, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Selimiye Camii, Regaip Kandili'nde doldu taştı.



'Sultanların şehri, şehirlerin sultanı' olarak anılan kadim şehir Edirne'de Mimar Sinan, tarafından yapılan ve Osmanlı döneminin en önemli mimari eserlerinden biri olan asırlık cami, Regaip Kandili münasebetiyle doldu taştı. Vatandaşlar akşam namazı ile beraber Selimiye'ye akın etti. Cami görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti, Mevlid-i Şerif okumasını dinleyen cemaat 'Regaip' konulu vaazı dinleyerek geceyi ihya etti.



Selimiye Camii doldu taştı



Yatsı namazına yakın camide insan yoğunluğu had safhaya ulaştı. Kadın-erkek, genç-yaşlı yüzlerce insanın akın ettiği tarihi cami kısa süre içerisinde doldu taştı. Camiyi dolduran cemaat, yapılan duaya ellerini semaya açarak eşlik etti.

İzmir, Denizli ve Uşak'ta Regaip Kandili nedeniyle programlar düzenlendi.

Regaip Kandili nedeniyle İzmir Müftülüğü tarafından Alsancak Hocazade Camisinde program düzenlendi. Akşam namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda mevlit okundu, dualar edildi.

- Denizli

Denizli Delikliçınar Yeni Camisinde düzenlenen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Camiyi dolduran vatandaşlar, içeride yer kalmayınca avluda dua edip namaz kıldı.

Kılınan yatsı namazının ardından İl Müftüsü Mehmet Aşık, yaptığı konuşmada, rahmet yüklü bulutlarıyla manevi hayatı dolduran üç ayların ilk mübarek gecesinin Regaip Kandili olduğunu söyledi.

Allah'ın inananların huzur ve mutluluğu için bu ve benzeri geceleri, rahmet ve af kapılarının sonuna kadar açılmasına vesile kıldığını belirten Aşık, "İşte o kutlu zamanlardan birisi de perşembeyi cumaya bağlayan gece idrak edeceğimiz Regaib Kandili'dir. Bu gece, inanan insan için kurtuluştur. Zira bu zaman diliminde kulluk daha bir coşku ile yaşanır. Allah'ın varlığı daha bir başka hissedilir." ifadesini kullandı.

Gecede Kur'an-ı Kerim okundu, ilahiler söylendi. Kentteki camilerde kandil dolayısıyla özel programlar düzenlendi. Vatandaşlara, program sonunda lokma ikram edildi.

- Uşak

Kandil nedeniyle Uşak'taki camilerde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Cami önlerinde yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle bazı yerlerde trafik ekipleri araçları yönlendirdi. Bazı vatandaşlar namazlarını yoğunluktan dolayı cami avlularında kıldı.

Yücetepe Camisinde üç ayların ve kandil günlerinin önemini anlatan hutbe okundu.

Uşak Müftüsü Eyüp Baldemir, hutbede "Üç aylar, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı bir dönemdir." dedi.

Baldemir, Müslümanların, bu gibi önemli günlerde birbirlerine daha fazla kenetlenmesi gerektiğini belirterek, "Afrin'de görev yapan kahraman Mehmetçiğimize Allah güç versin, Rabbim onların ayağına taş değdirmesin" ifadesini kullandı.

Namazın ardından vatandaşlara cami avlusunda çeşitli ikramlarda bulundu.