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'da operasyonları

'da düzenlenen operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 22.3.2018 12:59
Samsun'da uyuşturucu operasyonları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

İlkadım ilçesi Mahallesi Kadıköy Parkı'nda satışı yaptığı belirlenen Tolga K'yi (21) takip eden ekipler, şüphelinin 2 kişiye uyuşturucu sattığını tespit etti.

Şüpheliyi yakalayan ekipler, ikametinde yaptıkları aramada bin 256 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Atakum ilçesi Lozan Caddesi'nde uyuşturucu sattığı belirlenen Taner K'yi (19) de gözaltına alan ekipler, zanlının üst aramasında 1,48 gram, ikametinde de 0,42 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Samsun'da uyuşturucu operasyonları
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