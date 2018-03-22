Şehit yakınından Kılıçdaroğlu’na: Yazıklar olsun sana

Fırat
Kalkanı Harekatı sırasında, El-Bab Bölgesi'nde DEAŞ'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın'ın cenaze töreninde CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun gönderdiği çelenge tepki göstererek yere atan Fatih Taşkın, Mahmut Ayaydın ve Hasan Taşkın hakkında takipsizlik kararı verildi. Kılıçdaroğlu'nun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunması üzerine soruşturma başlatan Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 şüphelinin "hakaret" ve "mala zarar verme" suçlarından ifadelerini aldı. Soruşturma sonunda ise şikayet yokluğu, şüphelilerin suç işleme kasıtlarının bulunmaması ve suç yokluğu gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi. 'HAK YERİNİ BULDU'
Suç duyurusuna tepki gösteren Fatih Taşkın, "Sen HDP'yle el el verip, meclis toplantısını terk edeceksin. Sonra da benim tepkime suç duyurusunda bulunacaksın. Benim canım yanmış. Yeğenim şehit düşmüş. Sen bu kadar bir olaya dahi tahammül edemiyorsun. Sonra da çıkıp demokrasiden bahsediyorsun. Yazıklar olsun" diye konuştu.